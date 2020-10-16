Скорой помощи Псковской области не хватает порядка трехсот сотрудников

Фото: Анастасия Тарасова

В системе станции скорой помощи Псковской области не хватает порядка трехсот человек, об этом в эфире программы ПАИ-live сообщил главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.

По словам Сачкова, в выездных бригадах скорой помощи работают фельдшера, медицинские сестры, врачи, и водители скорой помощи - порядка восьмисот человек. Они не все относятся к медицинскому персоналу.

На линию нужно выпускать порядка 1000-1100 человек. Медиков из них ровно половина.