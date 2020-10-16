С 17 октября в псковские автобусы перестанут пускать людей без масок

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С 17 октября в псковских автобусах запретят перевозить пассажиров без масок, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что нужно формировать новую культуру поведения в общественном транспорте. «Пусть вызывают полицию, составляют протокол, приостанавливают движение», - заключил губернатор.

75 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. С понедельника школьник уйдут на досрочные двухнедельные каникулы, а в ТЦ перестанут пускать несовершеннолетних без сопровождения взрослых