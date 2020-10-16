Более 40 млн кг продуктов спас от утилизации псковский «банк еды»

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С сентября 2020 года в Псковской области открыто Окружное отделение Благотворительного фонда « Фонд продовольствия « Русь». Однако за все время существования, а это порядка 8 лет, спас от утилизации более 40 миллионов килограммов продуктов с помощью промышленного фудшеринга.

Фонд продовольствия «Русь» - это единственный в России «банк еды». В канун Всемирного дня продовольствия, который ежегодно отмечается 16 октября, подвел результаты работы по предотвращению пищевых потерь за восемь лет своего существования.

Оказалось, что за это время удалось передать малоимущим граждан страны порядка 41,6 миллиона килограммов пригодных к употреблению товаров. Только за один месяц региональное отделение Фонда в Псковской области распределило 1500 килограммов пищи и товаров первой необходимости среди нуждающихся.

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Ежемесячно от 100 до 150 тысяч человек получают от Фонда бесплатно еду и товары первой необходимости. Продукты «Фонд продовольствия «Русь» получает совершенно бесплатно от российских производителей продуктов питания.

Речь, в первую очередь, идет о хороших продуктах, которые по той или иной причине не были проданы. В перечень товаров, которые принимает «банк еды» входят продукты с истекающим (не истекшим!) сроком годности, партии с ошибкой в этикетке, излишки, возникающие в связи с проведением рекламных акций, остатков или сезонных стоков – например, куличи после пасхи.