Псковичка сбежала из инфекционки с подозрением на коронавирус

Фото из архива КП

Сегодня, 16 октября, пациентка Псковской инфекционной больницы покинула медучреждение не дождавшись теста на коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции рассказала главный врач ПИБ Анастасия Повторейко.

Вопросом о псковичке, сбежавшей из больницы заинтересовался губернатор Михаил Ведерников. После выяснения обстоятельств он передал ситуацию под контроль начальнику УМВД России по Псковской области Алексею Овсянникову.

«Нарушение режима нашего учреждения было зафиксировано и информация передана в УМВД. Данная пациентка не дождалась первичного результата, поэтому информация всегда передается в УМВД для дальнейших действий», - заключила главный врач больницы.