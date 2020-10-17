За сутки 87 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото из архива КП
Еще 87 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в официальном telegram-канале региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 6435. Выздоровело за все время пандемии 4 355 человек, 21 - за последние сутки.
Ни один человек не скончался от COVID-19, число погибших прежнее - 67. На данный момент проведено 115 437 исследования. За сутки - 935.
С 19 октября школьники остаются дома на досрочные двухнедельные каникулы. Кроме того, для несовершеннолетних не будут действовать проездные, а посещать ТЦ можно только в сопровождении взрослых.
Статистика по районам:
Псков – 2109
Великие Луки – 1295
Бежаницкий район - 89
Великолукский район – 251
Гдовский район – 96
Дедовичский район – 84
Дновский район - 114
Красногородский район – 56
Куньинский район – 58
Локнянский район - 23
Невельский район – 208
Новоржевский район – 34
Новосокольнический район – 159
Опочецкий район – 148
Островский район – 430
Палкинский район – 74
Печорский район – 123
Плюсский район – 118
Порховский район - 208
Псковский район – 518
Пустошкинский район – 33
Пушкиногорский район - 25
Пыталовский район – 33
Себежский район – 64
Струго-Красненский район – 55
Усвятский район – 30