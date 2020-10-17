За сутки 87 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото из архива КП

Еще 87 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в официальном telegram-канале региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 6435. Выздоровело за все время пандемии 4 355 человек, 21 - за последние сутки.

Ни один человек не скончался от COVID-19, число погибших прежнее - 67. На данный момент проведено 115 437 исследования. За сутки - 935.

С 19 октября школьники остаются дома на досрочные двухнедельные каникулы. Кроме того, для несовершеннолетних не будут действовать проездные, а посещать ТЦ можно только в сопровождении взрослых.

Статистика по районам:

Псков – 2109

Великие Луки – 1295

Бежаницкий район - 89

Великолукский район – 251

Гдовский район – 96

Дедовичский район – 84

Дновский район - 114

Красногородский район – 56

Куньинский район – 58

Локнянский район - 23

Невельский район – 208

Новоржевский район – 34

Новосокольнический район – 159

Опочецкий район – 148

Островский район – 430

Палкинский район – 74

Печорский район – 123

Плюсский район – 118

Порховский район - 208

Псковский район – 518

Пустошкинский район – 33

Пушкиногорский район - 25

Пыталовский район – 33

Себежский район – 64

Струго-Красненский район – 55

Усвятский район – 30