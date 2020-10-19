43 человека заболели в новом очаге коронавируса в Псковской области

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Новый очаг коронавируса выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В организации проживает 57 граждан и работает 30 сотрудников. У одной из медсестер диагностировали "ковид"», - написал глава региона.

Роспотребнадзор выявил круг лиц, контактировавших с заболевшими. Было выявлено еще 42 случая, 35 граждан и 7 сотрудников. На данный момент болезнь у всех протекает бессимптомно.

Губернатор отметил, что на примере этой ситуации видно, как коронавирус быстро и незаметно распространяется.