43 человека заболели в новом очаге коронавируса в Псковской области

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Новый очаг коронавируса выявлен в Плюсском психоневрологическом интернате, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В организации проживает 57 граждан и работает 30 сотрудников. У одной из медсестер диагностировали "ковид"», - написал глава региона.
Роспотребнадзор выявил круг лиц, контактировавших с заболевшими. Было выявлено еще 42 случая, 35 граждан и 7 сотрудников. На данный момент болезнь у всех протекает бессимптомно.
Губернатор отметил, что на примере этой ситуации видно, как коронавирус быстро и незаметно распространяется.