Пропавшего 18-летнего парня разыскивают в Пскове

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В Пскове разыскивают 18-летнего молодого человека, сообщил "Комсомольской правде - Псков" представитель поискового отряда «ЛизаАлерт».

С пятницы местонахождение Даниила Будкова неизвестно.

Приметы: рост Даниила около 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Последний раз был одет в синюю ветровку, чёрные спортивные брюки, серые кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак.

Если кто-то знает какую-либо информацию о пропавшем ее можно сообщить по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52; 8 (911) 397-43-00.