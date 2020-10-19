Житель Новосокольнического района получил условный срок за вырубку ольхи

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Жителю Новосокольнического района назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно за незаконную вырубку ольхи, сообщили в прокуратуре Псковской области.

По имеющимся данным, 15 августа этого года мужчина занимался вырубкой леса вблизи деревни Кузьмино Новосокольнического района. Данная территория находится на землях лесного фонда, относящегося к защитным лесам зеленой зоны.

Своими противоправными действиями обвиняемый причинил ущерб в размере 8 485 рублей. Суд признал мужчину виновным, за незаконную рубку лесных насаждений ему назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно c испытательным сроком один год.