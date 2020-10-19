Елена Малышева озвучила причину недомогания великолукских школьников

Скриншот: программа "Жить Здорово".

Елена Малышева в передаче «Жить Здорово» на Первом канале обсудила массовую госпитализацию великолукских школьников с детским кардиологом, профессором, доктором медицинских наук Ириной Леонтьевой .

Специалист обратила внимание родителей на то, что самые серьезные проблемы могут возникать из-за нарушения сердечного ритма. Она отметила, что детям необходимо провести ряд исследований, связанных с сердцем: ЭКГ, ЭХО-КГ. Возможно, у детей были пороки сердца, либо кардиомиопатия.

В конце программы Елена Малышева и Ирина Леонтьева пришли к выводу, что, скорее всего, речь идет о возрастном вегетативном нарушении у детей. «Это так называемые вазовагальные обмороки. Они благоприятные, с хорошим прогнозам. Первая линия диагностики в данном случае - проверить уровень сахара», - отметила Ирина Леонтьева.

Елена Малышева выдвинула версию о том, что виной всему то, что дети не позавтракали утром и у них мог случиться гипогликемический обморок от сниженного сахара.

Напомним, 5 октября в Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки. Еще одного ребенка доставили в больницу позднее в связи с личным обращением. Детей выписали из больницы с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции».