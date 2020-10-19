Псковских тревел-блогеров приглашают к участию в конкурсе

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Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина запустила конкурс тревел-блоггеров «ЖивиМечтайПутешествуй». Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

"На данный момент уже порядка 10 человек подали заявку для участия в конкурсе. Есть тревел-блогеры от 10 до 15 лет. Очень хотели принять участие и блогеры с других регионов, так как Псковская область стала довольно популярна для туризма и многие посвящают нашему региону посты в социальных сетях" - рассказала один из организаторов конкурса.

Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо рассказать о своем любимом месте или событии, которое связано с Псковской областью. Об этом должен быть и пост в социальной сети блогера «ВКонтакте» или Instagram, или сюжета на видеохостинге Youtube.

Однако, как сообщили организаторы, не так просто стать тревел-блоргером. Необходимо посмотреть, почитать других, а также выбрать свой стиль.

Ссылку на пост или сюжет можно прислать до 13 января на электронную почту kaverinka.osk@mail.ru с пометкой «Конкурс тревел-блогеров».

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