Псковичи могут бесплатно получить персональный цифровой сертификат

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С 19 октября псковичи смогут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по одному из 22 компетенций цифровой экономики. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На данный момент уже известно несколько направлений обучения: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой дизайн и другие.

Подать заявку может трудоспособный гражданин со средним профессиональным или высшим образованием, не получающий пенсионные выплаты и зарегистрированный на территории Псковской области.

Сертификат о прохождении обучения пригодится для предоставления его в организациях среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования, корпоративных университетах России.

«С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки», — прокомментировал директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.

Обучаться придется тоже в цифровом формате - обучение будет проходить дистанционно с 1 по 25 ноября. Подать заявку на получение сертификата можно уже сейчас на официальном сайте: https://цифровойсертификат.рф/.