С 22 октября в Пскове будут работать дежурные лагеря для школьников

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В Пскове с 22 октября будут работать школьные лагеря, рассказала глава управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, пишет «Псковская правда».

В настоящее время воспитатели, которые будут работать с учениками во время каникул, проходят тестирование на коронавирус.

«Это не замена учебной деятельности, а скорее аналог продленки. Учителя проводят для детей развивающие занятия. Прогулки проходят на территории школы», - рассказала Анна Кузыченко. Для учащихся организовано горячее питание.

С 19 до 21 октября в Пскове работают дежурные классы для младших школьников. Туда принимают детей, если их родителям не с кем оставить ребенка на каникулах. В дежурных классах находятся 108 детей. Многие школы приняли одного ученика, больше всего желающих нашлось в школе №8, там на занятия ходят 22 ученика.

Напомним, в этом году осенние каникулы для всех школьников Пскова начались досрочно. Соответствующее решение было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым для профилактики распространения коронавируса среди школьников.