С 2021 года пенсионеров ждет увеличение пенсии

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Проект Минтруда о повышении пенсий до 2024 года внес несколько изменений в размер пенсий псковичей уже в 2021. Об этом рассказал ТАСС.

Ожидается, что с 1 января пенсии будут проиндексированы на 5,7%. Если в 2020 году она составляла порядка 15 000, то в следующем она достигнет 17 432 руб.

Макропрогноз индексации страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров, отправленный в правительство сообщает, что в 2022 году пенсия составит 18 357 рублей, а в 2023 году - 19 283 рубля.