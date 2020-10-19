Специалист посоветовала псковичам переходить на зимнюю резину

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Псковским водителям необходимо задуматься о переходе на зимнюю резину. Об этом сообщила начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимов.

«Нужно менять резину в целях безопасности, так как подстилающая поверхность может быть скользкой», - отметила специалист.

В ближайшие две недели в регионе ожидаются смешанные осадки, которые на холодной почве могут создавать скользкое покрытие. Это может быть опасно для автомобилистов, которые еще не перешли с летней резины на зимнюю.

После того, как среднесуточная температура достигает +5Сº - рекомендуется менять резину. «Мягкая летняя резина в таких условиях будет вести себя не так, как нужно», - отметила Тала Нещадимова.