Два человека погибли в ДТП под Псковом

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Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Себежском районе, сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области.
Сегодня около 4:47 утра на 37 км автодороги Толкачево — Себеж — Заситино 30-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Carina, совершил съезд в кювет и опрокинулся.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В результате автомобиль загорелся. Водитель, житель поселка Сосновый Бор, и 34-летний пассажир, проживающий в деревне Горняя Себежского района, скончались на месте.
Еще один пассажир, 34-летний уроженец деревни Мальково Себежского района, получил травмы, от медицинской помощи отказался.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
На месте работали сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.