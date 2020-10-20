В Пскове заметили рекордное подорожание подсолнечного масла

Фото из архива КП

За одну неделю в России рекордно подорожало подсолнечное масло. Об этом сообщило ТАСС.

Псковичи тоже заметили рост цен на масло. Отмечается, что еще в начале месяца на прилавках можно было найти бутылку масла за 90 - 130 рублей, тогда как неделю назад цены не поднимались и выше 100 рублей.

"Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице", — указывает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Цены на подсолнечное масло поднялись на 22%. На это сказались погодные условия. Засуха на юге страны была и весной, и летом. Непогода сократила урожай на одну четверть. В связи с этим, эксперты прогнозируют и дальнейшее повышение цен на масло.