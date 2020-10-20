Фото: пресс-служба администрации региона

Социальный городок в Пскове строят в две смены, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации региона

На площадке ведется строительство трех корпусов. На данный момент строители занимаются кладкой второго этажа и благоустройством территории.

Представитель подрядной организации рассказал, что на объекте работают дополнительные бригады. Среди работающих на строительстве объекта есть и студенты.

Фото: пресс-служба администрации региона

Заместитель Губернатора Василий Осипов 19 октября побывал на строительной площадке социального городка. По итогам осмотра объекта он поручил подрядчику увеличить темпы работ и своевременно подготовить отчетную документацию.