Псковпассажиравтотранс уточнил новую стоимость проезда в Пскове

Фото: Псковпассажиравтотранс
В общественном транспорте Пскова с 1 ноября изменится оплата проезда. В Псковпассажиравтотранс назвали точную стоимость проезда в Пскове.
С 1 ноября стоимость перевозки пассажиров составит: за наличный расчет 27 рублей, при оплате банковской картой или мобильным телефоном – 26 рублей.
Оплата транспортной картой будет осуществляться в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца.
– с 1 по 10 поездку 25 руб.;
– с 11 по 20 поездку 24 руб. 50 коп.;
– с 21 по 30 поездку 24 руб.;
– с 31 по 40 поездку 23 руб. 50 коп.;
– за 41 поездку и дальше 23 руб.