Псковпассажиравтотранс уточнил новую стоимость проезда в Пскове

Фото: Псковпассажиравтотранс

В общественном транспорте Пскова с 1 ноября изменится оплата проезда. В Псковпассажиравтотранс назвали точную стоимость проезда в Пскове.

С 1 ноября стоимость перевозки пассажиров составит: за наличный расчет 27 рублей, при оплате банковской картой или мобильным телефоном – 26 рублей.

Оплата транспортной картой будет осуществляться в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца.

– с 1 по 10 поездку 25 руб.;

– с 11 по 20 поездку 24 руб. 50 коп.;

– с 21 по 30 поездку 24 руб.;

– с 31 по 40 поездку 23 руб. 50 коп.;

– за 41 поездку и дальше 23 руб.