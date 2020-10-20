Как в Пскове получить материнский капитал за первенца

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С апреля этого года вступили в силу новые правила получения сертификата на материнский капитал, сообщили руководитель групп по ВСМИ ОПФР по Псковской области.

После рождения ребенка капитал будет оформлен автоматически: родителям не придется никуда звонить. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Информация о появлении в семье ребенка поступает из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После ряда технических мероприятий данные о сертификате поступают в личный кабинет матери ребенка на сайте ПФР или портале Госуслуг.

На данный момент сертификат оформляют в электронном виде, но при необходимости получить и заверенную бумажную копию документа.

В Пенсионном фонде отметили, что зарегистрироваться на портале Госуслуг лучше заранее, не забыв подтвердить учётную запись. С полученными логином и паролем потом можно будет зайти в свой Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и получить все необходимые сведения.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.