81 человек за сутки заболел коронавирусом в Пскове

.

Количество заражений коронавирусом в регионе 24 октября превысило сотню. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Псковской области за минувшие сутки заболели 110 человек. Из них - 81 в Пскове. Общее количество заболевших - 7 тысяч 231 человек.

За сутки выздоровели от коронавируса 27 человек. Общее количество поправившихся - 4 тысячи 473 человека. Число умерших без изменений - 68 человек.

«Почти 90 % новых случаев за сутки пришлось на Псков. Мы трезво оцениваем ситуацию: обстановка неспокойная, но причин для жестких ограничений нет», – отметил губернатор.