Псковский врач-пульмонолог рассказала о приеме антибиотиков во время коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своем Instargram-аккаунте рассказала о целесообразности приема антибиотиков при коронавирусе.

Врач обратила внимание на то, что эта тема является одной из самых обсуждаемых тем в медицинском сообществе. «Covid-19 — это острая респираторная инфекция, вызываемая SARS-CoV-2. <…> Прикладной точкой при лечении любого вирусного заболевания для антибиотиков нет, только при появлении бактериальных осложнений, которые могут возникнуть».

Кроме того пока до конца не известно является ли COVID-19 истинной вирусной пневмонией. Есть мнения, что это пневмонит или вирусное интерстициальное поражение легких.

Анастасия Повторейко отметила, что согласна с мнением экспертов, что нужно отказаться от необоснованного назначения антибиотиков. «Нельзя порождать антибактериальную резистентность! Иначе <…> никакие высокие технологии и современное оборудование не вернёт здоровье и жизни», – отметила главврач.

Однако, полностью отвергать назначение антибиотиков при covid-19, по мнению Повторейко, нельзя. Они должны назначаться при наличии бактериальных осложнений, среднетяжелом и тяжелом течении.

Сергей Авдеев. Фото: sechenov.ru

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев так же высказывал мнение о том, что применение антибиотиков при COVID-19 оправданно в очень ограниченном количестве случаев.

«Изначально в одну из самых популярных схем лечения COVID-19 входил антибиотик азитромицин. Однако, его назначение - это особая ситуация, которую нужно отделять от применения других антибиотиков», - отмечал врач.

По его мнению, массовое назначение препарата может привести к росту антибиотикорезистентности [снижение восприимчивости бактерий к противомикробным препаратам. - ред.].