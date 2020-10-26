Свет отключат в Гдовском районе с 26 по 30 октября

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Электроэнергию отключат в Гдовском районе с 26 по 30 октября, сообщили в администрации Гдовского района.

Отключения потребителей от электроэнергии произойдет в связи с ремонтными работами по Гдовскому району и городу Гдову.

26 октября отключат электроэнергию на улицах Никитина, Печатникова и Ленинградской в Гдове.

27 октября не будет электричества в деревнях Горка, Сошня, Сырой Лес, Каменный Конец, Лаптовицы, Ветеря-3 и на улицах Карла Маркса, Фабрициуса и Спортивной в Гдове.

28 октября света отключат в деревнях Островцы и Подлипье.

29 октября не будет электричества в деревне Подлипье.