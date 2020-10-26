«Комсомольская правда – Псков» запускает конкурс «Рисунок в тетради»

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Наша редакция вдохновилась рисунками учеников псковского педагога Жанны Ушкачёвой и решила запустить конкурс на самый креативный и запоминающийся рисунок в тетради. Сбор заявок открыт с 26 октября по 20 октября 2020 года.

На конкурс можно предоставить фотографии рисунков, сделанных учениками и студентами в учебных тетрадях. Рисунки могут быть подготовлены как во время занятия, так и в свободное от учебы время (в качестве дополнения к учебному материалу).

Прислать свою работу может школьник (его представитель), студент или педагог. Кроме того, если вы уже давно не учитесь, но у вас остались рисунки из тетрадей со школьных или студенческих лет, то тоже смело можете отправлять их нам.

Прислать свои фотографии можно на почту info@pskovkp.ru с пометкой «Рисунки в тетради» до 18:00 20 ноября. Положение о конкурсе находится в официальном сообществе «Комсомольская правда – Псков» в ВКонтакте в разделе Обсуждения.

А подробнее о практике использования метода создания опорного конспекта читайте в интервью Жанны Ушкачевой «Комсомольской правде в Пскове».