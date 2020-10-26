Жители Невеля жалуются на плохое радио

Фото из архива КП

Невельчанин Михаил Могилевкин на сайте губернатора Псковской области пожаловался на на плохое радио. "Уважаемые господа! Проблемы с радиовещанием в Невельском районе продолжаются" - пишет пскович.

По его словам, отлично слышно только местное "Новое радио", остальные радиостанции едва слышно. Совсем недавно вовсе прекратилось вещание "Радио России" на частоте 68 мгц. Теперь его можно услышать только лишь на 103,8.

Однако, перемены не к лучшему: "После изменения волны "Радио России" стало еле слышно, а у многих вообще молчит" - уверяет мужчина.

Михаил Могилевкин попросил навести порядок, ведь однажды уже было обещано перевести радиовещание на освободившиеся после введения цифрового ТВ частоты в Новосокольниках. Ответь на его жалобу поручили начальнику Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Денису Матвееву.