Ректор ПсковГУ оценила вероятность ухода студентов на дистанционку

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Ректор ПсковГУ Наталья Ильина 26 октября рассказала в эфире ПАИ-live, что нет никаких предпосылок для массового перехода на дистанционный режим обучения в ПсковГУ.

В университете коронавирусом заболел студент с инженерного факультета. «Он проживал в общежитии, и группу, которая находилась с ним в контакте, мы отправляем на дистанционный режим», – отметила ректор.

После этого тестирование прошли 90 студентов. Как оказалось, 5 студентов, обучающихся в разных академических группах, заразились коронавирусом. Наталья Ильина отметила, что все пять студентов бессимптомные. Пять групп, контактировавших с заболевшими, перевели на дистанционный режим работы.