Останки освобождавших Невель 5-ти солдат обнаружили поисковики

Фото отряда «Патриот 60»

В Псковской области обнаружили останки 5-ти солдат. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал командир поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц.

Останки не имели при себе ни медальонов, ни иных документов, которые позволили бы идентифицировать личности солдат. Однако, место, в котором нашли бойцов имело огромное количество артефакты войны.

«Именных солдат, к сожалению, в этот раз не было ни одного. Бойцы были практически без личных вещей. Пару карандашей, трофейная мыльница и два сгнивших котелка. Помимо этого огромное количество стреляных гильз разного калибра, патроны, диски с патронами от пулемета и автомата, множество гранат" - рассказал командир отряда «Патриот 60».

Солдаты, найденные поисковиками, полегли за освобождение Невеля осенью 1943 года. Об этом говорят архивные документы и личные вещи, найденные в раскопе.