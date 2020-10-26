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Псковичке лифтом отрубило четыре пальца, сообщает ГТРК «Псков». Инцидент произошел сегодня, 26 октября, в доме №67 по улице Коммунальной в Пскове.

На данный момент пострадавшую оперируют в областной больнице. На месте происшествия находятся следователи, представители управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. Местные жители отметили, что лифт в доме установлен порядка 30-ти лет назад и периодически ломается.

Дочь пострадавшей рассказала, что мать позвонила ей, уже когда ехала в больницу. «Спокойно мать звонит, говорит, что она едет в больницу, что у неё лифтом оторвало пальцы. Она выходила с собакой гулять, собака повисла на ошейнике, поводок видимо лифтом зажало. Она попыталась спасти собаку. В итоге лифтом отрезало пальцы. С лифтом проблемы давно, да. Лифт периодически застревает, либо не работает, его отключают просто».

Как сообщает ГТРК «Псков», лифт оказался исправен. Причиной трагедии стало нарушение правил пользования лифтом.