Более 7,5 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 115 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За весь период пандемии коронавирусом заразились 7 тысяч 572 человека.

Выздоровело за минувшие сутки 34 пациента. За все время пандемии – 4 тысячи 507 человек. Количество умерших за сутки увеличилось до 69, умер еще один пациент, зараженный коронавирусом.

Всего специалисты провели 125 926 тестов на коронавирус. Из них 1 тысяча 119 за последние сутки.

«Количество заболевших за сутки в России остается высоким. Псковская область – не исключение. Ношение масок стало обязательным на всей территории России», – отметил Михаил Ведерников, напоминая псковичам о начале действия постановления о всеобщем масочном режиме.