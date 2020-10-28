Чемпиона мира по боксу 28 октября проведет мастер-класс в Пскове

Фото: wikipedia.org

Сегодня, 28 октября, в Пскове состоится мастер-класс чемпиона мира по боксу Валерия Брудова, сообщили в официальной группе спортивного клуба HANSA FC в социальной сети «ВКонтакте»

Валерий Брудов — родился в городе Новосокольники Псковской области. Боксом начал заниматься с 1992 года. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBA и чемпион России в первом тяжёлом весе. Провел 59 боёв, из них 44 выиграл.

Мастер-класс состоится в клубе единоборств Hansa в 20:30. Вход свободный.