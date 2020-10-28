На какие 7 видов льгот в 2020 могут рассчитывать предпенсионеры в Пскове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2019 года в России льготы пенсионерам стали распространяться на еще одну категорию граждан – предпенсионеров. Граждан, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет.

Список льгот для предпенсионеров в 2020 году:

1. Возможность получать повышенное пособие по безработице – максимальная сумма 11 280 рублей. ( В связи с пандемией коронавируса максимальный размер пособия для всех категорий безработных увеличен до суммы МРОТ)

2. Земельный участок размером 6 соток и менее не облагается земельным налогом.

3. Работодатель не имеет права не принять или уволить предпенсионера без веских причин.

4. Два дополнительных оплачиваемых выходных в году для прохождения диспансеризации.

5. Предпенсионер освобождается от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости в определенной категории.

6. Предпенсионер может подать на алименты на содержание со своих детей.

7. Региональные льготы регулируют местные власти. Речь идет о льготах на проезд в общественном транспорте или на оплату коммунальных платежей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ПСКОВЕ:

Многофункциональный центр: ГБУ "МФЦ ГО Псков ПО" на улице Белинского, 77а.

Отделение Пенсионного фонда: Отделение ПФР по Псковской области и УПФР в городе Пскове и Псковском районе (межрайонное). Адрес: Петровская, 53.

Налоговые инспекции: МИФНС России № 1 на улице Яна Фабрициуса, 2а и УФНС по Псковской области на Спортивной, 5а.

Отделы социальной защиты населения: Комитет по социальной защите Псковской области на улице Некрасова, 23, ГБУСО "ЦСО города Пскова" на Советской, 111, ГКУСО "ЦСО Псковского района" на Школьной, 26, ТО города Пскова КСЗ Псковской области на Советской, 23.