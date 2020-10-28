С 2021 года водительскими правами можно будет подтверждать личность чаще

Фото из архива КП

К началу 2021 года правительство России внесет законопроект о расширении перечня документов, позволяющих проходить упрощенную идентификацию личности для получения ряда финансовых услуг. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Сообщается, что расширится перечень операций, для которых вместо паспорта можно будет предоставить водительские права, чтобы подтвердить свою личность. К таким операциям можно отнести заключение договора о потребительском кредите до 15 тысяч рублей, передачу участнику лотереи выигрыша на сумму до 100 тысяч рублей или заключение договора с негосударственным пенсионным фондом.

По словам представителей Госдумы, если проект о законе направят до конца текущего года, то он может быть принят уже в весеннюю сессию. А само нововведение вступит в силу не позднее 180 дней.