Лагерь для трудных подростков открыли в Островском районе

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Лагерь для трудных подростков «Поверь в себя» во время осенних каникул организовали в Островском районе в третий раз. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

На базе «Юность» около 60 подростков с разных районов области поучаствуют в профилактических мероприятиях. Всего на воспитательную смену попали 12 девочек и 45 мальчиков возрастом от 11 до 16 лет. Они проведут в лагере 5 дней, где поучаствуют в мероприятиях, направленных на формирование ответственного отношения молодежи к своей роли в общественной жизни.

В пресс-службе добавили, что организация работы лагеря осуществляется при строгом соблюдении всех санитарно-противоэпидемических требований.

«Ребятам будет предоставлена возможность реализовать себя в профессиональной деятельности, спорте и творчестве», - рассказала руководитель профильной смены подполковник полиции Ирина Корнейчук.

Профилактическое мероприятие проводится на территории региона по инициативе УМВД России по Псковской области при поддержке администрации области, совета по молодежной политике при главе Пскова, координатора и членов регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Кроме сотрудников полиции в нем задействованы представители органов образования, медицины, спорта и общественники, в том числе волонтеры из числа курсантов и студентов Пскова, а также военнослужащие.