Массовые мероприятия запретили в Псковской области

.

Ряд ограничений, нацеленный на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, ввели в Псковской области. Изменения внесли в указ губернатора Псковской области о мерах борьбы с распространением коронавируса.

С 2 ноября массовые мероприятия в Псковской области снова под запретом. В том числе и если количество участников — меньше 30 человек.

Запрещены публичные и спортивные мероприятия. Жители региона больше не смогут посещать концерты, спектакли и другие культурно-просветительские и театрально-зрелищные мероприятия с очным присутствием. Проведение свадеб, банкетов и корпоративов тоже не стало исключением.

С 9 ноября граждане старше 65 лет уходят на обязательную самоизоляцию. Работодатели должны перевести часть сотрудников на дистанционный режим.