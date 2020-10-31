Режим самоизоляции ввели в Псковской области для жителей старше 65 лет

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Псковичи старше 65 лет, согласно новой редакции указа губернатора Псковской области о мерах борьбы с распространением коронавируса, должны на период самоизоляции оставаться по месту жительства, сообщили в администрации области.

"Все они должны находиться по месту жительства либо по месту пребывания", — отметили в пресс-службе администрации региона. Ограничение будет действовать в период с 9 по 22 ноября и носит обязательный характер.

Кроме того работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих работников.

Исключение – руководители организаций, чиновники, работнтки медицинской сферы и те, кого невозможно перевести на дистанционный режим работы.

Остальные ограничительные мероприятия продлены на срок до 30 ноября.