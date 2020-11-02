Ещё 120 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки коронавирус подтвердили у 120 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей своей странице в социальной сети Instagram.

За все время пандемии в регионе COVID-19 заразились 8 тысяч 155 человек. Выздоровело – 4 тысячи 668 пациентов.

За минувшие сутки от COVID-19 никто не выздоровел и не умер.

Всего специалисты провели 130 тысяч 614 тестов на коронавирус, за сутки – 605.

«Мы прогнозируемо приближаемся к пику. Сеи час особенно важно сохранять бдительность. Помните, сообща мы быстрее и лучше справимся с заразои и вернёмся к привычнои жизни», – отметил губернатор.