Великолукские гимнасты стали гостями шоу Алексея Немова

Фото из личного архива участников

При поддержке Михаила Ведерникова 28 великолукских гимнастов посетят театрализованное гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта». Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Воспитанники великолукской детско-юношеской спортивной школы «Атлетика», а также их тренеры, благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с легендарным спортсменом, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, членом Команды-2018 Алексеем Немовым.

«Для детей это прекрасная возможность увидеть звезд российского спорта. Об этом наши воспитанники могли только мечтать. Поездка наверняка послужит отличным стимулом для дальнейших тренировок, и станет основной для новых побед и достижений», — отметил директор спортивной школы «Атлетика» Алексей Максимов.

В апреле 2020 года спортсмен приезжал в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта, где провел мастер-класс для молодых гимнастов. Тогда Алексей Немов высоко оценил уровень подготовки великолукских спортсменов.