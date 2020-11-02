На этой неделе псковичей ждет дополнительный и сокращенный дни

Фото из архива КП

Во всей России началась сокращённая рабочая неделя, это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства и сокращенным рабочим днем – 3 ноября.

В этом году праздник состоится в среду, поэтому она будет нерабочей. Продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сократится на час. Так как он тоже является праздничным

Однако 31 декабря в 2020-м так и остается рабочим днем, несмотря на то, что многие просят сделать его не рабочим днем. Зато в 2021 году 31 декабря станет выходным. Официальные документы о этом были подписаны Михаилом Мишустиным.