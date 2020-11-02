Псковскую мельницу Кукка могут реконструировать под ресторан

Фото Псковской правды

Объект культурного наследия «Мельница водяная Ф. О. Кукка» на улице Гоголя, 54 могут восстановить и превратить в ресторан. Об этом сообщила «Псковская правда».

В настоящий момент территория вокруг памятника расчищена и окружена строительным забором. Остатки здания и прилегающий к ним участок продали Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области за 2,6 млн рублей во время аукциона.

По условиям конкурса предусмотрено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Но в 2012 году в рамках создания проекта туристического кластера «Псковский» архитекторами Александром и Галиной Тютюнниковыми уже был разработан проект реконструкции.

«Псковская правда» писала, что проект предполагал создание на берегу реки Псковы ресторана, а главной точкой притяжения по задумке должно стать мельничное водяное колесо, которое вращается в «стеклянном чехле».