На премию «Народное признание - 2020» выдвинули первых претендентов

.

Появились первые претенденты на получение общественной премии Псковской области «Народное признание-2020». Как сообщили «Псковской правде» организаторы, на соискание награды поданы уже 7 заявок.

В номинации «Защита» в одной заявке представлены сразу три героя: полицейские из Печор Иван Кекин, Артур Александров и Александр Волков, которые вытащили людей из вспыхнувшего после ДТП автомобиля и горящего дома.

За спасение мужчины из горящего дома на получение награды в номинации «Поступок» выдвинут водитель ИП «Берко» Сергей Петров из посёлка Дедовичи.

В номинации «Призвание» на премию претендует владелец салона красоты SHODMON, парикмахер из Порхова Мухаммад Шодмон.

В номинации «Инициатива» - создатели видеоролика о Псковской области «Лукоморье», ставшего популярным в сети за считанные дни.

Псковская швейная фабрика «Славянка» решила побороться за победу в номинации «Наша марка», а Филиал ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - в номинации «Открытие».

В номинации «Событие» также пока один соискатель - Международный фестиваль хореографического творчества детей и молодёжи «Праздник танца», который проводился в Пыталово.

Приём заявок на соискание премии продолжается по электронной почте premiya@informpskov.ru. Он завершится в 18:00 20 ноября. Премия будет присуждена в 11-ти номинанциях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Скачать бланк заявки и узнать подробнее о номинациях можно здесь >>>

Премия «Народное признание» будет вручена уже в 11-ый раз. За десятилетнюю историю награды были удостоены более 200 человек, коллективов, компаний и общественных организаций.