В Пскове набирают врачей для работы в детской инфекционке

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В Псковскую областную инфекционную больницу набирают старший и средний медперсонал, сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Специалистов набирают в связи с увеличением коечного фонда и открытием детского корпуса в составе Псковской областной инфекционной больницы.

В команду требуются врачи-реаниматологи, инфекционисты, педиатры, терапевты и средний медицинский персонал. Кроме того идет набор врачей консультативно-диагностического отделения, врачей для проведения ПЦР-диагностики, биологов и лаборантов.

Анастасия Повторейко отметила, что главное требование к кандидатам – желание работать и развиваться. Медики гарантированно получат все социальные гарантии, федеральные выплаты и служебное жилье.