ТКД Пскова переносит спектакли с ноября на декабрь

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Спектакли со 2 по 9 ноября переносятся на декабрь, сообщили на официальном сайте Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Данное решение принято в соответствии с новой редакцией указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию COVID-19. С 2 ноября в регионе запрещено проведение массовых мероприятий.

Спектакли текущего репертуара зрители, по ранее приобретенным билетам, смогут увидеть только в декабре. «И смех, и грех» покажут на сцене 2 декабря. «Ионыча» перенесут на 13 декабря. Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» зрители смогут увидеть 20 числа, а «Соседей» 30 декабря.

Гастроли Русского театра драмы имени Фазиля Искандера отменяются. Билеты на спектакли «Кьоджинские перепалки» и «Кровавая свадьба» можно сдать в кассу театра в любой день и получить возврат денежных средств.