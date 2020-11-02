Псковские школьники поделились впечатлениями от поездки на шоу Немова

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Сегодня псковские и великолукские школьники вернулись из поездки в Москву, где побывали на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта», сообщает Псковское агентство информации.

Зрителями масштабного театрализованного представления стали 24 юных спортсмена из секций по спортивной гимнастике и аэробике. Многие ребята воспитываются в семьях с непростой жизненной ситуацией.

Подобные поездки в Пскове проводят третий год. Они организованы по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, при поддержке благотворительного фонда Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».