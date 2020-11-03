Изменили правила самоизоляции для псковичей старше 65 лет

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В Псковской области скорректировали требования для обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Соответствующие изменения глава региона Михаил Ведерников внёс в указ по противодействию распространения коронавируса.
Согласно предыдущей версии документа, пенсионеры должны были находиться на период действия указа дома ни под каким предлогом. В связи с этим в регионе планировалось возобновить деятельность волонтёров.
Случаи, когда граждане старше 65 лет вправе покидать места проживания или пребывания.
– Обращение за медицинской помощью;
– Следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, выносе мусора;
– Прогулка или выгул домашних животных;
– Следование к месту проживания родственников;
– Совершение прогулок.
– Ряд иных причин, отраженных в указе. Еще одним изменением в тексте документа стало требование носить одноразовые ил многоразовые маски в лифте.