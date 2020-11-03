4 сотрудника новой инфекционной больницы в Псковской области заболели COVID-19

Фото из архива КП
В Псковской областной инфекционной больнице четыре сотрудника заболели коронавирусом. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.
В Великолукском филиале больницы коронавирус подтвердился у трех сотрудников. Заболели две медицинские сестры и санитарка. В Пскове тоже выявлен один случай заражения – заболел врач.
В данный момент проводится обработка помещений, и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также выполняется поиск контактировавших с заболевшими.