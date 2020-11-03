Городская поликлиника Пскова изменит график работы 3-4 ноября

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Псковская городская поликлиника опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» график работы в праздничные дни.

Как сообщили администрации ГБУЗ «Псковской городской поликлиники», во вторник, 3 ноября, будет сокращенный на час рабочий день. 4 ноября – выходной день, будет работать дежурная служба. Терапевт будет принимать с 08:00 до 13:00. 5 ноября – рабочий день.

Поликлиника 1, ул. Кузнецкая, 19.

66-53-54 – регистратура поликлиника 1

66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом

Поликлиника 2, ул. Коммунальная, 23.

56-78-15 – регистратура поликлиника 2

56-96-98 – вызов врача на дом

Поликлиника 3, ул. Индустриальная, 8.

53-33-88 – регистратура поликлиника 3

53-29-46 – вызов врача на дом