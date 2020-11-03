Как стать участником Всероссийского этнодиктанта в Псковской области

.

Сегодня открылась регистрация на международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". Стать участником могут и псковичи. Для участников из Псковской области подготовили свою уникальную часть.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

1. В любой день с 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru

2. Нажать на кнопку "Пройти Диктант"

3. Заполнить контактные данные

4. Ответить на 30 вопросов:

20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

10 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран.

После прохождения теста, каждый участник получит ссылку на скачивание своего личного сертификата, для этого необязательно отличное прохождение теста.