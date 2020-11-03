Как стать участником Всероссийского этнодиктанта в Псковской области

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Сегодня открылась регистрация на международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". Стать участником могут и псковичи. Для участников из Псковской области подготовили свою уникальную часть.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
1. В любой день с 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru
2. Нажать на кнопку "Пройти Диктант"
3. Заполнить контактные данные
4. Ответить на 30 вопросов:
20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
10 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран.
После прохождения теста, каждый участник получит ссылку на скачивание своего личного сертификата, для этого необязательно отличное прохождение теста.