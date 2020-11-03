С 3 ноября изменится режим работы ГИБДД в Пскове

Фото: yandex.ru/maps

С 3 ноября изменится режим работы МРЭО ГИБДД в Пскове, сообщает пресс-служба УМВД Росии по Псковской области.

Отмечается, что данное решение принято в связи со сбоями информационных систем Единого портала государственных и муниципальных услуг. Наблюдались проблемы, связанные с подачей заявок на получение услуг в Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба УМВД

Прием граждан ведется посредством записи через Единый портал госуслуг и по записи с использованием терминалов электронной очереди.

В ведомстве отметили, что 4 ноября ГИБДД работает в обычном режиме: с 8:00 до 19:00, с перерывом на обед – с 12:30 до 13:30.