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Еще 126 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщили в официальном telegram-канале Псковской область.

Общее количество заразившихся коронавирусом во время пандемии достигло 8 тысяч 281 человек. Выздоровело за все время 4 тысячи 668 пациентов.

За минувшие сутки от COVID-19 никто не излечился и никто не умер.

На данный момент проведено исследований – 131900, из них за минувшие сутки сделана 1 тысяча 286 тестов.

СТАТИСТИКА ПО РАЙОНАМ

Псков – 2936

Великие Луки – 1668

Бежаницкий район - 110

Великолукский район – 276

Гдовский район – 111

Дедовичский район – 97

Дновский район - 117

Красногородский район – 68

Куньинский район – 68

Локнянский район - 40

Невельский район – 262

Новоржевский район – 42

Новосокольнический район – 181

Опочецкий район – 197

Островский район – 521

Палкинский район – 99

Печорский район – 140

Плюсский район – 172

Порховский район - 222

Псковский район – 664

Пустошкинский район – 41

Пушкиногорский район - 35

Пыталовский район – 46

Себежский район – 70

Струго-Красненский район – 59

Усвятский район – 39