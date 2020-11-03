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Еще 126 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщили в официальном telegram-канале Псковской область.
Общее количество заразившихся коронавирусом во время пандемии достигло 8 тысяч 281 человек. Выздоровело за все время 4 тысячи 668 пациентов.
За минувшие сутки от COVID-19 никто не излечился и никто не умер.
На данный момент проведено исследований – 131900, из них за минувшие сутки сделана 1 тысяча 286 тестов.
СТАТИСТИКА ПО РАЙОНАМ
Псков – 2936
Великие Луки – 1668
Бежаницкий район - 110
Великолукский район – 276
Гдовский район – 111
Дедовичский район – 97
Дновский район - 117
Красногородский район – 68
Куньинский район – 68
Локнянский район - 40
Невельский район – 262
Новоржевский район – 42
Новосокольнический район – 181
Опочецкий район – 197
Островский район – 521
Палкинский район – 99
Печорский район – 140
Плюсский район – 172
Порховский район - 222
Псковский район – 664
Пустошкинский район – 41
Пушкиногорский район - 35
Пыталовский район – 46
Себежский район – 70
Струго-Красненский район – 59
Усвятский район – 39