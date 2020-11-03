Тротуар обустроят около детского сада «Родничок» в Пскове

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В Администрации города Пскова рассмотрят возможность строительства тротуара и установки «лежачего полицейского» возле детского сада №45 «Родничок», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того участок автомобильной дороги по улице Юбилейной, 54, могут поставить в очередь на разработку проектно-сметной документации на устройство недостающих тротуаров, запланированной в 2021 году.

Данное решение связано с поступающими жалобами в адрес уполномоченной по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. Псковичи жаловались омбудсмену на небезопасный подход к данному детскому саду.