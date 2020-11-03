Ночная онлайн-прогулка ждет гостей «Ночи искусств» в Пушкинском заповеднике

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Ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в 2020 году пройдет в режиме онлайн, сообщили в официальной группе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Уже во вторник, 3 ноября, с 18:00 до 24:00 псковичей ждет целый ряд увлекательных мероприятий, которые будут интересны и детям, и взрослым.

В 18:00 гости смогут в режиме онлайн посетить мастер-классы, связанные с «Народной культурой». Зрители смогут научиться плести из рогоза, валять из войлока и делать верховую набойку. Кроме того гости узнают, как сделать обрядово-обережную и традиционную тряпичную куклу.

Для занятий понадобится сухая трава (рогоз), нити, лоскутки ткани, краски, непряденая натуральная или синтетическая шерсть. В 20:00 в эфире прозвучат народные сказки Псковского края на местном диалекте в исполнении Алёны Осиповой. Псковичи смогут послушать такие сказки как «Барин и пастух», «Царь Салтан» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

В 22:00 состоится видеоэкскурсия по древним городищам земли Псковской – Вороничу, Вреву, Велью, Савкиной горке. Старинные русские городища выбраны в преддверии Дня народного единства, который отмечается по всей России 4 ноября.

С 23:00 до 24:00 зрители вместе с работниками музея отправятся на ночную прогулку по Пушкинскому Заповеднику. Таинственный мир ночной усадьбы, обычно закрытый для посещения, откроется для глаз гостей в необычное время.